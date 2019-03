Richtiger Umgang mit Traumata

"Trauma und Wachstum" lautet das Thema des Vortrags in der Parkklinik Heiligenfeld am Montag, 25. März. Traumatische Erfahrungen haben für die davon betroffenen Menschen mitunter gravierende Folgen. Über das Verstehen von traumatischen Erfahrungen und die möglichen Folgen informiert Verena Holub in dem Vortrag mit einem ressourcenorientierten Blick auf das, was die Widerstandskräfte stärkt und was helfen kann, quälende Symptome zu lindern oder zu überwinden. Im Anschluss an den Vortrag ist Zeit für Fragen, die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Beginn ist um 19.30 Uhr, eine Anmeldung nicht erforderlich. sek