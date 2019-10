Richtiger Umgang mit trauernden Kindern

Kinder werden oftmals schon in jungen Jahren mit Sterben und Tod konfrontiert. Doch wie trauern Kinder? Dazu bietet die Christian Presl-Stiftung einen Themenabend an. Termin ist am Donnerstag, 24. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Vortragssaal der Klinik Bavaria, Von-der-Tann-Str. 18 bis 22. Parkmöglichkeit besteht auf dem Wendelinusparkplatz. Eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 17. Oktober, ist möglich bei der Beratungsstelle für Menschen in Trauer der Christian Presl-Stiftung, Spargasse 18, Tel.: 0971/ 699 190 70, E-Mail: info@christian-presl-stiftung.de sek