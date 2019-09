Richtiger Umgang mit trauernden Kindern

Kinder werden oftmals schon in jungen Jahren mit Sterben und Tod konfrontiert. In einem Alter, in dem Erwachsene sie eigentlich vor Schlimmem bewahren wollen, verlieren auch sie geliebte und für sie wichtige Menschen.

Doch wie trauern Kinder? Wie sollte mit trauernden Kindern umgegangen werden? Was brauchen diese Kinder? Zu diesen Themen bietet die Christian-Presl-Stiftung einen Themenabend an, um ins Gespräch zu kommen, Informationen zu geben und ein wenig Sicherheit im Umgang mit trauernden Kindern. Beginn des Themenabends ist am Donnerstag, 24. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Vortragssaal der Klinik Bavaria, Von-der-Tann-Straße 18 bis 22. Parkmöglichkeit besteht auf dem Wendelinusparkplatz. Verbindliche Anmeldung zu der Veranstaltung bis spätestens Donnerstag, 17. Oktober, ist möglich bei der Beratungsstelle für Menschen in Trauer der Christian Presl-Stiftung, Spargasse 18, , Tel.: 0971/699 190 70, E-Mail: info@christian-presl-stiftung.de sek