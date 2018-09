Die Volkshochschule veranstaltet zum Thema "Richtige Testamentsgestaltung" einen Vortrag am kommenden Mittwoch, 26. September. Beginn ist um 19 Uhr in der KKV-Galerie im Kreiskulturraum. Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red