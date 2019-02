Richtige Bedienung des Smartphones

Sie haben sich ein Handy/Smartphone zugelegt? Doch wie funktioniert das eigentlich? In einem Seminar wird gezeigt, was man alles beachten muss und was man alles mit seinem Handy machen kann. Die Teilnehmer lernen unter anderem, wie sie ihr Smartphone richtig bedienen. Das Seminar findet am Montag, 18., und am Mittwoch, 20. Februar, von 9 bis 12.15 Uhr in der Kolping-Akademie in Bamberg am Wilhelmsplatz 3 statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red