Richtig Laufen

Dr. Leonard Fraunberger - Leiter der sportärztlichen Untersuchungsstelle in Kooperation mit der Uni Erlangen/Nürnberg - und Gerhard Müller (Triathlon- und Lauftrainer) erläutern am Freitag, 20. September, die Gründe, die eine Leistungssteigerung beim Laufen in Sachen Schnelligkeit oder Ausdauer verhindern. Eine Anmeldung über E-Mail an info@tria-fit.de ist erwünscht, jedoch nicht erforderlich. Der Vortrag findet von 18.30 bis 20.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Möhrendorf (Hauptstraße 16) statt. red