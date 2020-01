Richtig geschätzt und gewonnen

Thomas Beck, Lukas Stauch und Tobias Ernst sind die Gewinner des Schätzspiels, das die Firma Petz Industries bei der Kronacher Ausbildungsmesse im Oktober veranstaltet hatte. Die Besucher des Messestands sollten dabei die Anzahl von Kunststoffteilchen in einem Glasbehälter schätzen - eine Aufgabe, bei der ein gutes Augenmaß und natürlich auch etwas Glück gefragt waren. Viele Besucher beteiligten sich dann auch an dem Gewinnspiel, lockten doch attraktive Preise. Die drei Teilnehmer mit den besten Schätz-Ergebnissen wurden nun zur Gewinnübergabe in das Unternehmen am Standort Haßlach bei Teuschnitz eingeladen.

Hauchdünner Vorsprung

Hier lüfteten auch der Abteilungsleiter Montage, Alexander Schülein, und der Leiter Automatisierung, Andreas Zapf, das Geheimnis um die richtige Lösung: exakt 1400 Kunststoffteilchen befanden sich in dem Behälter. Eine Punktlandung mit genau dieser Anzahl schaffte Thomas Beck aus Küps, der sich somit über den ersten Preis - einen Bluetooth Lautsprecher im Wert von 200 Euro - freuen durfte. Mit geschätzten 1401 Kunststoffteilchen landete Lukas Stauch aus Lauenstein nur hauchdünn dahinter. Belohnt wurde er mit einem Lautsprecher im Wert von 100 Euro. Die Freude bei den Gewinnern war groß. Der dritte Preis - ein Amazon-Gutschein über 50 Euro - für geschätzte 1410 Kunststoffteilchen ging an Tobias Ernst aus Großvichtach.

Bei einer Führung erhielten die Gewinner einen Einblick in den Maschinenpark und die Betriebsabläufe von Petz Industries. Das Unternehmen entwickelt und produziert Kunststoffteile, Baugruppen und komplette elektrotechnische Produkte unter anderem für die Branchen Medizin, Automotive, industrielle Elektrotechnik, Photovoltaik sowie Sicherheitskomponenten für den explosionsgeschützten Bereich. Die Expansion der letzten Jahre machte eine bauliche Erweiterung notwendig. So wurde ein Hochregallager mit mehr als 2300 Stellplätzen geschaffen und ein Produktionsgebäude mit Verwaltung 2018 in Betrieb genommen.