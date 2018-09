Richtig dämmen und vor Einbruch schützen

Zum Start seiner Vortragsreihe für den Herbst bietet der Arbeitskreis "Info-Offensive Klimaschutz" des Forchheimer Landratsamtes in Kooperation mit der Volkshochschule am Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr im "Grünen Klassenzimmer" beim Wildpark Hundshaupten einen Vortrag zum Thema "Dämmen und Lüften - Fenster mit Einbruchschutz, Dämmstoffe und Lüftungssysteme" an. Dabei gibt es unter anderem Informationen über die U-Werte (Dämmeigenschaften) der neuen Fenster und die zu erwartende Energieeinsparung. Alle Interessierten sind bei kostenlosem Eintritt eingeladen. red