Richtig Blutdruck messen: So kann man es selbst tun

Gerade im Alter rät der Hausarzt oft, dass die Patienten ihren Blutdruck daheim selbst kontrollieren sollen. Das geht mittlerweile einfach mit entsprechenden Blutdruckmessgeräten, bei denen die Manschette entweder am Oberarm oder am Handgelenk angebracht wird. Am besten lässt man sich hierzu beim Kauf in der Apotheke beraten.

Wichtig ist, dass man vor dem Messen erst einmal zur Ruhe kommt und auch keinen Kaffee trinkt, Sport treibt oder raucht. "Man sollte auch noch keine Medikamente eingenommen haben", sagt die Hausärztin Gabriele Brütting und erklärt weiter, dass die Blutdruckmanschette luftleer sein sollte, da sonst zu niedrige Werte erzeugt werden können. Die Blutdruckmanschette sollte auch die richtige Größe haben. Für sehr dünne oder sehr dicke Oberarme braucht man eine Spezialmanschette.

Eine Oberarm-Manschette wird zwei Fingerbreit über der Ellenbeuge angelegt. Messgeräte fürs Handgelenk werden am linken Handgelenk etwa einen Zentimeter unter der Handwurzel mit der Anzeige nach vorne angelegt. Der Blutdruck sollte im Sitzen und ohne Ablenkung gemessen werden.

"Dabei sollte man den Messarm auf Herzhöhe halten, denn eine zu hohe Haltung erzeugt einen zu niedrigen und eine zu tiefe Haltung einen zu hohen Wert", erklärt Gabriele Brütting. Danach schaltet man das Gerät ein und wartet ruhig, bis die Messung beendet ist. Dabei sollte man sich nicht bewegen oder sprechen.

Wenn ein Signalton ertönt ist, ist der Vorgang beendet und die Werte können auf der Anzeige abgelesen und je nach Gerät abgespeichert werden. Für eine bessere Beobachtung des Verlaufs und für den nächsten Arztbesuch empfiehlt es sich, die Werte schriftlich zu dokumentieren.