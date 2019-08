Richtfest in Leutzdorf

Nach rekordverdächtiger Bauzeit konnte in Leutzdorf am neuen Feuerwehrhaus mit Gemeinschaftsraum Richtfest gefeiert werden. Die Arbeiten waren bereits so weit fortgeschritten, dass bis zum Richtfest schon das Dach gedeckt war.

Dies ist dem außerordentlichen Arbeitseinsatz der Leutzdorfer Feuerwehrleute und Ortsbürger zu verdanken. In gut fünf Wochen stand bereits der Rohbau. Zimmermeister Franz Keller, assistiert von Siegfried Redel, dankte in seinem Richtspruch für den bisher unfallfrei verlaufenen Bau.

An der Spitze der Festgäste nahmen der Gößweinsteiner Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG), seine Vertreter und Marktgemeinderäte teil. Auch die Architektin Rita Neuner aus Breitenlesau war anwesend.

Die Führung der Feuerwehr unter Leitung von Herrmann Heinlein und Christian Redel hatte für Speisen und Getränke gesorgt. Das neue Feuerwehrhaus steht an der Stelle, an der zuvor das marode frühere Gemeindehaus der ehemaligen selbstständigen Gemeinde Leutzdorf stand. Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Leutzdorf sind im Haushalt des Marktes Gößweinstein 200 000 Euro eingeplant. Gebaut wird das neue Haus mit viel Eigenleistung und Hand- und Spanndiensten der Leutzdorfer.