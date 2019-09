Richtfest im Rohbau

Dass ein Richtfest nicht zwingend eine Freiluftveranstaltung sein muss, zeigte sich im Kindergarten "Sternenhimmel" in Kronach. Es goss in Strömen, als Dekanin Dorothea Richter bat: "Lassen Sie uns bitte hier drinnen bleiben." Aufatmen bei den Gästen und so kam der Richtspruch auch ohne Bäumchen aus.

"Das wird euer Haus sein im nächsten Jahr", meinte die Dorothea Richter und zeigte auf den Rohbau. Ob sich die Kinder wirklich vorstellen konnten, dass sie hier bald spielen und toben würden, war zweifelhaft. Noch blickten sie auf unverputzte, fensterlose Wände und Betonböden. Aber ihr Liedchen machte Mut, denn es erzählte von "fleißigen Handwerkern" in der Siedlung und dass der Glaser die Scheiben bald einsetzen werde und der Maler die Wände streichen könne.

Bobbycars zum Üben

Auch der Richtspruch griff das Thema auf, denn er beschrieb Handwerksleute, die auf ihre Kunst vertrauen. Getrunken wurde auf den "wertvollen Beitrag zum Wohle der Mitbürger", auf das Planungsteam und auf die Maurer. Am Ende gab es für die künftigen Bewohner schon mal drei Bobbycars zum Üben und jede Menge Bonbons.