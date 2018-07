Richterwechsel am Amtsgericht Kulmbach

Werdegang



Richter David Baasch beendete seine Tätigkeit am Amtsgericht Kulmbach . Er wurde zum Richter am Amtsgericht Bayreuth ernannt.Seit Mitte Mai ist Eik Launert mit der Hälfte seiner Arbeitskraft am Amtsgericht Kulmbach tätig. Launert ist in Mühlhausen/Thüringen geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Abitur 1994 studierte er Rechtswissenschaften an den Universitäten Göttingen und New Castle. Nach Ablegung des ersten juristischen Staatsexamens absolvierte er das Referendariat im Landgerichtsbezirk Erfurt. Am 1. Juni 2003 trat er in die Dienste der bayerischen Justiz ein.Eik Launert war zunächst als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Hof tätig. Es folgten richterliche Tätigkeiten beim Amtsgericht Kronach , beim Landgericht Hof sowie beim Amtsgericht Hof Vor seinem Wechsel nach Kulmbach arbeitete Launert dreieinhalb Jahre in der Zivilkammer des Landgerichts Hof.Am Amtsgericht Kulmbach ist Eik Launert zuständig für sämtliche Bußgeld- und Erzwingungshaftsachen. Ferner bearbeitet er Nachlasssachen sowie einen Teilbereich der Betreuungs- und Unterbringungsverfahren. red