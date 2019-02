Richter spricht über Vollmacht

Am Montag, 18. Februar, lädt der Förderverein Patientenclub-Besucherdienst e. V. um 18 Uhr zu einer öffentlichen Veranstaltung in die ESG am Markusplatz 1 ein. Es spricht unter anderem Klaus Volk, Richter am Amtsgericht Bamberg, über die Themen Vollmacht und Patientenverfügung. Danach referiert Gesundheitsmediator El-Sayed Nofal über "Demenz". Der Eintritt ist frei. red