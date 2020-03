Richter hilft Merkendorf

Nachdem Trainer Thomas Schmidt aus privaten und familiären Gründen die Verantwortlichen des momentanen Bezirksliga-Neunten SV Merkendorf noch vor dem 5:2-Sieg gegen die SpVgg Ebing am vergangenen Wochenende um die sofortige Entbindung von seinen Aufgaben gebeten hatte, stellte sich Michael Richter bis zum Saisonende als Übergangstrainer zur Verfügung. Dies berichtet unser Partner-Portal anpfiff.info. "Wir wollten einen, der das Umfeld kennt, und sind daher auf Mitch zugegangen", erklärt Abteilungsleiter Frank Schneider.

Am Saisonende ist Schluss

Der 35-Jährige spielte fünf Jahre lang in der damaligen Bezirksoberliga beim ASV Gaustadt und war von 2011 bis 2016 in Merkendorf aktiv. Zuletzt war Richter Trainer beim FC Wacker Bamberg II in der A-Klasse und Spieler in dessen erster Kreisklassenmannschaft.

Ab der nächsten Serie verpflichteten die Merkendorfer das Trainerduo Mario Bail und Bernd Oberst. Richter geht dann als Trainer in die Kreisliga zum ASV Sassanfahrt. df