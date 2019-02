Richard Kraus ist Ehrenschützenmeister

Eine besondere Ehrung nahm Schützenmeister Michael Fell im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Hubertus-Gilde Euerdorf vor. Seit 50 Jahren gehört Richard Kraus der Hubertus-Gilde als tragendes Mitglied an. Für seine Verdienste im und um den Verein wurde er zum Ehrenschützenmeister ernannt.

Richard Kraus trat 1969 dem Verein bei. "Seit dieser Zeit, also vom ersten Tag an, war Richard immer aktiv am Vereinsleben beteiligt", lobte Schützenmeister Fell in seiner Laudatio. Richard Kraus sei nicht nur ein aktiver Schütze, sondern auch in vielen verantwortlichen Positionen tätig gewesen. Das Amt des Waffenwarts begleitete er ab 1970 für neun Jahre. Danach wurde er für zwei Jahre zum Jugend- und Sportwart gewählt. Von 1999 bis 2007 engagierte er sich als 1. Schützenmeister. In dieser Zeit wurden zahlreiche Bau- und Umbaumaßnahmen am Schützenheim vorgenommen. Auch nach 2007 war Kraus stets im Einsatz, wenn es am Schützenhaus etwas zu reparieren, ein- oder umzubauen galt.

Zudem kann Richard Kraus auf sportliche Erfolge verweisen. Die Wanderscheibe gewann er dreimal. 1974 wurde er 2. Ritter. "Aber seine größten Erfolge erzielte Richard beim Königsschießen. Ganze vier Mal, und damit ist er Rekord-Schützenkönig, wurde ihm die Ehre zuteil, sich die Königskette umzuhängen", erzählte Fell. Das war in den Jahren 1973, 1975, 1978 und 1990.

Richard Kraus war sichtlich überrascht und freute sich außerordentlich, eine solche Ehrung entgegennehmen zu dürfen. "Dass ich für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurde, wusste ich. Aber dass ich zum Ehrenschützenmeister ernannt werde, das hat mich wirklich überrascht und freut mich sehr."