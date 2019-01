ludwigschorgast.inFranken.de

Richard Burger - der Mann mit dem "grünen Daumen" feierte 85. Geburtstag

Um sich selbst macht er wenig Aufhebens, umso mehr ist ihm das Miteinander in der Familie, der Gemeinde und in den Vereinen wichtig. Am 85. Geburtstag kam Richard Burgers langjähriges ehrenamtliches E...