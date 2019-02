Ribeiro bleibt in Kirchaich

Dinis Ribeiro bleibt auch in der kommenden Saison Spielertrainer beim Schweinfurter Kreisklassisten TSV Kirchaich (3./34). Das bestätigte der 30-Jährige gegenüber unserem Partnerportal anpfiff.info. Der frühere Bayernliga-Spieler des FC Sand geht damit in sein drittes Jahr beim aktuellen Tabellendritten. Mit 42 Toren in 38 Partien ist der Angreifer auch auf dem Platz ein absoluter Leistungsträger. Ab der Rückrunde unterstützt ihn Johannes Schwinn, der vor der Saison aus Knetzgau zum TSV zurückgekehrt ist, als Co-Trainer. Außerdem wird in der kommenden Saison Alexander Barth vom TSV Knetzgau zu den Kirchaichern wechseln. red