Der rhythmische Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche findet am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr mit der Band "El Shalom" aus Stockheim mit gleichzeitiger Verabschiedung von Kaplan Andreas Stahl und Markus Grasser statt. Die Neupriester Markus Grasser und Florian Will erteilen im Anschluss an den Gottesdienst den Einzelprimizsegen. Anschließend wird zu einem kleinen Stehempfang eingeladen. red