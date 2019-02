Die Tanzgruppe "Rhythm-Dancers" des SC Egloffstein wird im April wieder tolle Aufführungen mit Musik- und Lichteffekten präsentieren. Termine sind am Freitag, 5. April (20 Uhr), am Samstag, 6. April (18 Uhr) und am Sonntag, 7. April (11 und 16 Uhr). Am Freitag und Samstag tanzen die großen und am Sonntag die kleinen Künstler. Restkarten gibt es noch im Vorverkauf bei der Tankstelle Vogel in Egloffstein. red