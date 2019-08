Rhönklubtermine im September

Im September finden weder der Klubabend noch der Kegelabend des Rhönklubs statt. Eine zirka 14 Kilometer lange Tageswanderung von Poppenhausen/Rhön über Grabenhöfchen, Fuldaer Haus und Steinwand nach Poppenhausen steht für Sonntag, 1. September, im Programm. Die An- und Rückfahrt erfolgen mit Pkw. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Seeplatz in Garitz.

Am Sonntag, 8. September, führt eine Tageswanderung von Wetzhausen über Birnfeld nach Oberlauringen mit Besichtigung der Außenanlagen von vier Schlössern. Rucksackverpflegung ist erforderlich. An- und Rückfahrt erfolgen mit Pkw. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Seeplatz Garitz. Rückkunft in Garitz ist gegen 17 Uhr. Eine Wanderung auf dem Jakobusweg nach Wirmsthal ist für Sonntag, 29. September, vorgesehen. In Wirmsthal wird eingekehrt. Von Euerdorf fahren die Teilnehmer um 14.59 Uhr mit der Bahn nach Bad Kissingen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Schweizerhaus. sek