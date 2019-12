Rhönklubtermine im Dezember

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz unternimmt am Samstag, 7. Dezember, eine acht Kilometer lange Wanderung zu den Wichtelhöhlen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Seeplatz. Außerdem ist eine vorweihnachtliche Feier für Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Burkardus Wohnpark vorgesehen. Bereits ab 18 Uhr besteht an diesem Abend die Gelegenheit zum Abendessen. Anmeldungen sind bis Dienstag, 10. Dezember, bei Heidrun Ruppert (Tel.: 0971/4907) oder Horst Hippler (Tel.: 0971/699 47 50) möglich. Klubabend und Kegelabend müssen im Dezember leider entfallen. sek