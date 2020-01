Rhönklub wandert zum Klaushof

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Montag, 6. Januar, eine Drei-Königs-Wanderung. Die leichte Strecke beträgt 11,5 Kilometer. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Maxbrunnen. Die Wanderung verläuft über den Hochrhöner zum Klaushof. Nach einer Einkehr wird zurückgewandert. Da es in die Dunkelheit geht,

werden Taschenlampen benötigt. Die Rückkehr ist für zirka 18 Uhr geplant. Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht erforderlich.Wanderführerin ist Renate Arndt, Mobil: 0174/ 338 38 91, E-Mail: renate-a-arndt@t-online.de . Gäste sind willkommen. sek