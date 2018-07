Rhönklub wandert sportlich

sek



Die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Hammelburg unternehmen am Sonntag, 15. Juli, eine sportliche Tageswanderung von Gersfeld über die Wasserkuppe und die Abtsroder Kuppe wieder zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Bleichrasen in Hammelburg. Dort wollen die Teilnehmer Fahrgemeinschaften bilden. Die Führung der Tour übernimmt Veronika Pierz.