Rhönklub unternimmt eine Rundwanderung

sek



Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen begibt sich am Sonntag, 1. Juli, auf eine Rundwanderung. Der zirka sieben Kilometer lange Rundweg führt vom Wanderparkplatz an der Drei-Tannen-Alm nach Bischofsheim, wo eine Mittagspause eingelegt wird. Anschließend geht es weiter nach Haselbach, über die Kreuzbergschanzen und die Tagungsstätte Hohe Rhön zurück zur Drei-Tannen-Alm, wo die Schlusseinkehr stattfindet. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 10.30 Uhr am Aldi-Parkplatz Spitzwiese. Die Rückkehr ist für zirka 17.30 Uhr geplant. Wanderführer ist Matthias Reichert. Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen.