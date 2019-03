Rhönklub-Termine im April

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz bietet im April wieder einige Veranstaltungen an. Am Dienstag, 2. April, findet um 19 Uhr im Kolpingheim Garitz ein Klubabend mit einem Vortrag von Edgar Kast von der Kreisverkehrswacht statt. Das Thema lautet "Alte und neue Verkehrsregeln". Ein Wanderessen in der Bärenburg in Haard ist am Freitag, 5. April, geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Seeplatz in Garitz. Am Samstag, 13. April, findet eine Ganztageswanderung im Schweinfurter Oberland bei Schonungen auf dem "Mühlenweg" (etwa zehn Kilometer, mittelschwer) mit Einkehr statt. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet, Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Seeplatz. Am Ostermontag, 22. April, gibt es eine Halbtageswanderung auf dem Besinnungsweg zu den Wichtelhöhlen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Seeplatz. Kegelabend ist am Dienstag, 23. April, im katholischen Pfarrzentrum Bad Kissingen um 19.30 Uhr. sek