Rhönklub startet in die Radsaison

Beim Rhönklub-Zweigverein Hammelburg startet am Dienstag, 1. Mai, die Radfahrsaison. Treffpunkt ist dann, auch an den weiteren Dienstagen, um 17 Uhr am Sportzentrum in Hammelburg. Am 1. Mai führt die Tour über Gemünden nach Lohr und zurück. Mittagsrast ist in Lohr sowie Einkehr in Gemünden. Abfahrt ist um 9.30 Uhr. Ansprechpartner ist Wolfgang Jordan. sek