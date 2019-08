Münnerstadt 05.08.2019

Rhönklub schnürt die Wanderschuhe

Zu einer Wanderung trifft sich der Rhönklub Münnerstadt am Sonntag, 11. August, um 9 Uhr am Parkplatz Oberes Tor zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Der Start ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Maulkupp...