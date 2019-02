Rhönklub schnürt die Wanderschuhe

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Donnerstag, 28. Februar, eine Ganztageswanderung "Hochrhöner für Senioren #02 Borstmühle - Premich". Die acht Kilometer lange, für Senioren mittelschwere Strecke führt von der Borstmühle über Frauenroth nach Premich. Die Wanderer kehren in Frauenroth ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum Bad Kissingen. Für die Strecke von 52 Kilometer werden Fahrzeuge benötigt. Wanderführerin ist Ellengard Handschuh (Mobil: 0171/ 174 27 86). Anmeldeschluss ist am 25. Februar. Gäste sind herzlich willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen. sek