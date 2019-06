Der Rhönklub-Zweigverein Wildflecken veranstaltet für Mitglieder, Freunde und Gönner ein Hüttenfest an Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni , ab 11 Uhr an der Hütte am Auersberg. Die Wanderer treffen sich um 10.30 Uhr am Hochbehälter zur Wanderung unter der Führung von Wanderwart Ottmar Bohn. sek