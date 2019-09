Rhönklub hält Heidelsteinfeier ab

Die 96. Heidelsteinfeier des Rhönklubs findet traditionell am dritten. Sonntag im September statt. In diesem Jahr ist das der 15. September. Zur alljährlichen Gedenkfeier können alle Rhönklub-Mitglieder und Freunde der Rhön kommen. Birgit Erb, Bürgermeisterin von Oberelsbach, hält die Gedenkrede. Beginn der Feierstunde ist um 12 Uhr am Ehrenmal mit einem Musikstück. Nach der Begrüßung durch Vizepräsident Bernd Günder und der Gedenkrede folgt die Totenehrung mit Kranzniederlegung. Das Schlusswort obliegt Rhönklub-Präsident Jürgen Reinhardt. Parkplätze sind im Bereich Schornhecke und Rotes Moor ausreichend vorhanden. Für Gehbehinderte wird wieder ein Fahrdienst ab Parkplatz Schornhecke zur Verfügung gestellt. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Musikverein Fulda-Neunberg unter Leitung von Simone Stanzel. bem