Rhönklub hält Adventsfeier

Die Adventsfeier des Rhönklub-Zweigvereins Bad Brückenau findet am Samstag, 1. Dezember, im Hotel Rhön-Hof in Oberleichtersbach statt. Beginn ist um 19 Uhr. Dazu wird ein Bus eingesetzt, Abfahrt ist um 17.30 Uhr im Staatsbad Sinntalbrücke, Rhönstübchen, 17.35 Uhr am Kurstift und 17.40 Uhr am Busbahnhof in der Stadt. sek