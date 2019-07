Rhönklub gratuliert Hanni Bick

Der Rhönklub Garitz hat seinem langjährigen Mitglied Hanni Bick, eine geborene Hippler, zum 100. Geburtstag gratuliert. Mit sechs Geschwistern wuchs sie in Garitz auf. Sie ist also ein echtes "Garitzer Urgestein." In jungen Jahren zog es sie in die Ferne. Längere Zeit lebte sie in Düsseldorf und Neuss, bevor sie Ende des Jahres 1960 wieder in ihre Heimat zurückkehrte.

Im Jahr 1975 trat sie dem Rhönklub-Zweigverein Garitz bei. Bei vielen Wanderungen und geselligen Veranstaltungen war sie mit Begeisterung dabei. Von 1986 bis 1995 fungierte sie als zweite Vorsitzende. Heute lebt Hanni Bick im Parkwohnstift. red