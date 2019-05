Rhönklub geht auf Vatertagstour

Am kommenden Donnerstag, 30. Mai, führt der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen eine "Vatertagstour zur Trimburg" durch. Für die zwölf Kilometer lange, mittelschwere Strecke benötigt man eine gute Grundkondition. Vom Bahnhof Euerdorf geht es zur Heilig-Kreuz-Kapelle in Sulzthal und weiter über den Panoramaweg Engenthal. Eine Einkehr auf der Trimburg ist geplant. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Bahnhof Bad Kissingen. Abfahrt nach Euerdorf ist um 8.39 Uhr, Rückfahrt ab Elfershausen um 16.54 Uhr. Wanderführer ist Matthias Reichert (mobil: 0170/555 63 04). Gäste sind herzlich willkommen, schreibt der Veranstalter. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen. sek