Rhönklub feiert, wandert und kegelt

Mitglieder des Rhönklub Zweigvereins Garitz können an der Heidelsteinfeier am Sonntag, 16. September, teilnehmen. Beginn ist um 12 Uhr. An- und Rückfahrt erfolgen mit Pkw. Für Samstag, 22. September, ist eine Wanderung mit Gerhard Streit von der Veste Heldburg nach St. Georgenberg vorgesehen. Abfahrt ist um 9.15 Uhr am Seeplatz (Pkw). Die Kegelfreunde treffen sich am Dienstag, 25. September, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in Bad Kissingen zum Kegeln. sek