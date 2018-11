Rhönklub feiert Advent

Die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Bad Brückenau feiern am Samstag, 1. Dezember, Advent im Hotel "Rhön-Hof" in Oberleichtersbach. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernimmt das Ehepaar Hans und Lissy Heilgenthal aus Hofstetten. Beginn der Adventsfeier ist um 19 Uhr. Ein Bus bringt die Teilnehmer nach Oberleichtersbach, Abfahrt ist im Staatsbad um 17.30 Uhr, am Kurstift um 17.35 Uhr und am Busbahnhof in Bad Brückenau um 17.40 Uhr. Die Rückfahrt ist gegen 22 Uhr geplant. sek