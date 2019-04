Rhönklub fährt zum Schachblumenfest

Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth unternimmt am Sonntag, 28. April, eine Fahrt nach Obersinn zum Schachblumenfest. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Ende der Hohenackerstraße auf Höhe des Parkplatzes der Firma Albert zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Neben einem vielseitigen Rahmenprogramm werden unter anderem auch Führungen angeboten. Für Teilnehmer, die nicht so gut zu Fuß sind, steht der Schachblumenexpress zur Verfügung. sek