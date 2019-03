Rhönklub fährt zum Frühlingsfest

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz unternimmt am Samstag, 30. März, eine Fahrt zum "Sommergewinn" nach Eisenach, dem größten Frühlingsfest Deutschlands. Es sind noch Plätze frei. Anmeldung sind möglich bei Hans Thierauf, Tel.: 0971/3810. Die Abfahrt ist um 9.25 Uhr in Hausen, um 9.30 Uhr am Berliner Platz, um 9.40 Uhr am Parkwohnstift und um 9.45 Uhr am Seeplatz Garitz. Auch Gäste können teilnehmen. sek