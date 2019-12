Rhönklub fährt nach Mittelsinn

Die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau besuchen am Samstag, 14. Dezember, den Adventsmarkt in Mittelsinn. Der Bus startet um 15 Uhr am Vital Spa im Staatsbad, 15.10 Uhr am Bahnhof in der Stadt und um 15.15 Uhr am Kurstift. Anmeldungen bei Günther Wischert, Tel.: 09741/938 065 oder ghwischert@t-online.de. sek