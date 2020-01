Rhönklub eröffnet Wanderjahr

Der Rhönklub-Zweigverein Wildflecken beteiligt sich am Sonntag, 19. Januar, an der Eröffnung des Wanderjahres durch die Saale/Sinn-Region. Abfahrt mit eigenen Pkw ist um 11.30 Uhr am Rathausplatz. Der Wanderführer an diesem Tag ist Ottmar Bohn. sek