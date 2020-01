Rhönklub bietet Museumstag an

Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth e.V. bietet am Mittwoch, 5. Februar, einen erlebnisreichen Museumstag in Schweinfurt an.

Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Marktplatz in Burkardroth zur Bildung von Fahrgemeinschaften nach Schweinfurt. Dort stehen an diesem

Tag der Besuch des Georg-Schäfer-Museums sowie die Besichtigung der "Impressionen aus der Sachs-Ausstellung" auf dem Programm.

Ebenso ist eine "Bunker-Erlebnisführung" im Deutschen Bunkermuseum in Oberndorf geplant. Interessierte melden sich bis Sonntag, 2. Februar,

bei Marianne Raab, Tel.: 09734/418 oder 0170/445 28 25 an. sek