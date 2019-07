Zum diesjährigen Rakoczy-Fest übernimmt der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen wieder die Bewirtung am Feuerturm. Beginn ist am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr. Es spielt die Gruppe "Father & Son". Am Samstag, 27. Juli, herrscht ab 19 Uhr Festbetrieb mit den "Rhöner Hüttenmusikanten". Am Sonntag, 28. Juli, ist ab 11.00 Uhr Festbetrieb. sek