Rhönklub besichtigt die Veste Heldburg

In Fahrgemeinschaften fährt der Rhönklub Garitz am Samstag, 22. September, zur Veste Heldburg, wo um 10 Uhr eine Besichtigung stattfindet. Nach einem Imbiss wird von der Veste nach St. Georgenberg gewandert. Die Wanderzeit beträgt mit Pausen drei bis vier Stunden. Nichtwanderer können an der Besichtigung teilnehmen. Abfahrt ist um 9.15 Uhr am Seeplatz. Rückkehr gegen 17.30 Uhr. sek