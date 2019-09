Wildflecken 10.09.2019

Rhönklub bei der Heidelsteinfeier

Der Rhönklub- Zweigverein Wildflecken beteiligt sich am Sonntag, 15. September, an der Heidelsteinfeier. Abfahrt mit Pkw ist um 10.30 Uhr am Rathausplatz. Wanderführer dabei ist Ottmar Bohn. sek