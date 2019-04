Rhönfesthalle: Heavy Metal zum Osterfest

Heavy-Metal regiert am Ostersonntag, 21. April, in der Rhönfesthalle in Stangenroth. Und nach dem Auftritt der Metal-Coverband Justice wird sich das Team der Rhönfesthalle in die Sommerpause verabschieden. Schweißtreibender Rock, perfekter Sound und eine Lightshow gehören zum Programm von Justice. Zudem hat die Band mit ihrem stimmgewaltigen Sänger Mitch Schmitt und ihrem Drummer Daniel zwei herausragende Musiker in ihren Reihen, die in der Szene immer wieder neue Maßstäbe setzen. Zum musikalischen Repertoire gehören System of a Down, In Flames, Manowar, Metallica, Iron Maiden, Slayer und viele mehr. Einlass ist bereits ab 20 Uhr, Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Foto: Frank Graffstedt