Rhöner Produkte und Kunst

Der Verein "Wir für Gersfeld" veranstaltet am Sonntag, 17. März, einen Bauernmarkt in der Gersfelder Rhönmarkthalle. Von 11 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, Rhöner Spezialitäten aus eigener Herstellung und Produkte Rhöner Selbstvermarkter zu probieren und einzukaufen. Neben dem gewohnten Angebot gibt es am Sonntag auch Kunsthandwerk und Artikel für die Gartensaison. Kulinarische Leckereien ergänzen das übliche Bauernmarkt-Angebot an diesem Sonntag. Der nächste Bauernmarkt zum Thema "Frühlingsmarkt" findet dann am 19. Mai in der Rhönmarkthalle statt. sek