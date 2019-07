Die prämierten Rhöner Genuss-Orte Bischofsheim, Fladungen, Hammelburg, Oberelsbach, Ostheim und Wartmannsroth präsentieren sich am Sonntag, 7. Juli, gemeinsam auf dem Tag der offenen Tür der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim (9 bis 17 Uhr). Am Infostand können sich die Besucher über einen Urlaub in der Region beraten lassen. Eigens für die Veranstaltung wurde ein Rhöner Genuss-Teller mit Fladunger Bauernbrot, Hammelburger Dätscher, Oberelsbacher Lammknacker und Ostheimer Leberkäs kreiert. Dazu werden aus Bischofsheim das Kreuzberger Klosterbier gereicht, Bionade aus Ostheim sowie edle Brände aus Wartmannsroth zur Verdauung. Standplatz der Genussorte ist in der Kelterhalle. Weiter Infos: www.lwg.bayern.de/tdot. red