Rhöner Antik- und Trödelmarkt

Den monatlichen Großflohmarkt in Gersfeld führt der Förderkreis des Deutsch-Amerikanischen Freundschafts-, Kultur- & Sportvereins Kontakt Fulda e.V. (DAFKS) am Sonntag, 2. Februar in der Rhönmarkthalle in Gersfeld durch. Der Markt findet in der Halle sowie auch im Freigelände in der Zeit von 8 bis 17 Uhr statt.

Der Verein bietet im Rahmen seiner sozialen Kinder- & Jugendarbeit für Kinder bis elf Jahren wieder kostenfreie Flächen an. Es dürfen kindertypische Spielsachen verkauft werden - hier wird eine Decke verwendet - eine Reservierung ist erforderlich. Anmeldungen für einen Standplatz können unter Tel.: 0661/928 980 oder Tel.: 0162/825 03 89 vorgenommen werden. red