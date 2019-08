Rhön im Mittelpunkt der Musik

Im Rahmen der Fränkischen Heimatabende findet am Montag, 16. September, ein Rhöner Heimatabend statt. Vier regionale Ensembles zeigen den Zuschauern unter der Moderation von Heribert Voll und Gabi Kanz Einblicke in die rhöner Kultur: Die Premicher Blechbläser, die Hoibüche Muisig mit Justin sowie das Duo Helmut und Daniela sorgen mit typischen Volksliedern und fränkischer Mundart für gute Stimmung. Traditionelle Tänze stehen mit der Volkstanzgruppe Weisbach im Programm. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im Rossini-Saal. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Archiv/Peter Klopf