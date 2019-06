Rheuma-Liga ist in den letzten Jahren gewachsen

Die Mitglieder der Deutschen Rheuma-Liga Kronach trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Fröschbrunna".

Erster Vorsitzender Otto Degenbeck erklärte erfreut, dass die Rheuma-Liga auch im 32. Jahr ihres Bestehen konstant über 200 Mitglieder habe. In den letzten acht Jahren kamen insgesamt 160 Neuzugänge hinzu. Aus fünf Wassergruppen wurden sieben; aus einer Trockengymnastik-Gruppe vier, die allesamt schon wieder nahezu komplett belegt sind. Auch das Alter der Mitglieder ist stark gesungen.

Patienten werden immer jünger

Das vergangene Jahr, so Degenbeck, sei geprägt gewesen vom vielfältigen Beratungs- und Bewegungsangebot. "Wenn früher die Patienten mit Mitte 50 kamen, kommen sie jetzt schon ab Ende 30, Anfang 40", erklärte der Vorsitzende seinem Jahresbericht. Dies belege den Anspruch und Willen der Menschen, gegen ihre Krankheit mehr tun zu wollen, als nur Medikamente zu schlucken. Auch von den Ärzten würden immer mehr Leute zur Rheumaliga geschickt, weil man - nach deren Meinung - gute Arbeit leiste. "Hoffentlich vergessen dies die Politiker auch nicht", wünschte sich der Vorsitzende. Wo immer es gehe, bringe er sich in Gespräche mit den Politikern hinsichtlich der Planungen fürs "Crana Mare" ein, für das ein zusätzliches Therapiebecken mit über 30 Grad warmem Wasser benötigt werde. Die Rheuma-Liga benötige eine solche Einrichtung ebenso wie die Bechterew-Gruppe und Eltern für das Babyschwimmen. "Es gibt Beispiele in Bayern, wo die Becken voll ausgelastet sind. Das würde bestimmt auch mehr Besucher ins Bad locken", zeigte er sich sicher.

Sehr gut angenommen wurden die geselligen Veranstaltungen, etwa der Jahresausflug, das Sommerfest und die Weihnachtsfeier mit Ehrungen langjähriger Mitglieder - im Gegensatz zum Nordic-Walking-Angebot während der Sommerferien auf dem LGS-Gelände. Aufgrund mangelnder Beteiligung wird man in diesem Sommer keinen Lauftreff mehr anbieten. Auf teilweise riesiges Interesse mit über 90 Personen stießen die beiden Vorträge zu den Themen Patientenverfügung und Patientenvollmacht. Zum Weltrheumatag hatte man wiederum für eine Woche einen Infostand im Eingangsbereich der Helios Frankenwaldklinik. Vertreten war die Arge auch beim Gesundheitstag der Firma W.O.M. in Ludwigsstadt.

Viel Nachfrage nach Beratung

Sehr in Anspruch genommen werden die von Degenbeck angebotenen Beratungsstunden. Diese finden jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 Uhr bis 17 Uhr im Beratungsbüro im Krankenhaus statt. Die Trocken- wie auch Gymnastikgruppen sind nahezu alle voll belegt. Man überlegt daher, eine weitere Trockengymnastik-Gruppe zu eröffnen. Abschließend dankte Degenbeck allen, die ihn als Vorsitzenden unterstützten.

Kassiererin Christa Bergmann legte die Finanzen offen. Die Kassenprüferinnen Elke Kastner und Antje Rehm bescheinigten eine einwandfreie Buchführung. Unter Sonstiges wünschte sich Bergmann neu hinzukommende ehrenamtliche Helfer/innen, um die viele anfallende Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen. Insbesondere die jeweiligen Gruppensprecher wären über Stellvertreter sehr froh. Dem offiziellen Teil schloss sich ein Bilder-Rückblick der letzten Jahre an.

Angebote Rheuma-Liga Kronach: Bewegungsangebote: Warmwassergymnastik, Trocken- mit anschließender Warmwassergymnastik (beides Lehrschwimmbecken Lebenshilfe), Trockengymnastik (Praxis Föhrweiser). Beratungsangebot: Beratungsstunden jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 Uhr bis 17 Uhr im Büro in der Helios-Frankenwaldklinik (oberhalb der Röntgenabteilung im 2. Stock, Zimmer 7). Außerhalb der Öffnungszeiten ist der Anrufbeantworter (Tel. 09261 / 9100075) geschaltet. Rheumatreff: jeden Montag ab 20 Uhr im Gasthaus "Fröschbrunna". Homepage: www.rheuma-liga-kronach.de.

Als Nächstes steht am 27. Juli das Sommerfest an der Wanderhütte in Weißenbrunn an. Am 12. Oktober beteiligen sich die Kronacher am Weltrheumatag mit einem Infostand im Krankenhaus. Und am Nikolaustag, dem 6. Dezember, findet ab 18 Uhr die vorweihnachtliche Feier in Hummendorf statt. hs