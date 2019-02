Rhetorikrunde der Jungen Union

Sollen Taxis im ländlichen Raum als Alternative zum öffentlichen Nahverkehr bezuschusst werden? Diesem Thema stellte sich die Rhetorikrunde des Bezirksverbandes der Jungen Union (JU) Unterfranken bei ihrem zweiten Treffen in Ebern. Nach dem Motto "Reden lernt man nur durch Reden" treffen sich Freunde und Mitglieder der JU Unterfranken monatlich an verschiedenen Orten, um ihre rhetorischen Fähigkeiten zu trainieren. Im Fokus des Treffens in Ebern standen Inhalt, Körpersprache und Stimme bei einer Rede sowie das "Storytelling". Für die abschließende Debatte wurden die Teilnehmer in eine Regierung, die einen Antrag zum Debattenthema erarbeitet, und eine Opposition, die darauf reagieren muss, aufgeteilt, wie die Junge Union weiter mitteilte. Das nächste Treffen der Rhetorikrunde findet am 9. März beim Kreisverband Würzburg-Stadt statt und hat den Themenschwerpunkt "Schlagfertigkeit". Junge Menschen, die an ihren rhetorischen Fertigkeiten arbeiten wollen, sind eingeladen mitzuwirken. Weitere Informationen gibt Sabrina Stemplowski unter Telefon 0160/2100300 oder die Junge Union in Ebern. red